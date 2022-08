Wall Street en hausse, aidée par de bons indicateurs et un repli des taux

Des opérateurs du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York tentait de prolonger son rebond jeudi en début de séance grâce à des indicateurs meilleurs que prévu et à une contraction des taux obligataires, dans un climat attentiste à la veille du discours du président de la banque centrale américaine (Fed).