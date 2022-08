Wall Street termine en hausse, plutôt sereine avant le message de la Fed vendredi

Un opérateur du New York Stock Exchange TIMOTHY A. CLARY AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, stimulée par des indicateurs meilleurs qu'attendus et plutôt sereine quant au discours du président de la Banque centrale américaine (Fed), prévu vendredi.