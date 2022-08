A Gaza, brûler le plastique pour en faire du carburant pas cher

Un ouvrier palestinien allume une cuve contenant une tonne de plastique afin de distiller le pétrole qui le compose, à Jabalia, dans la bande de Gaza, le 23 août 2022 MOHAMMED ABED AFP

4 mn

Jabalia (Territoires palestiniens) (AFP) – A Gaza, le prix de l'essence est l'un des plus élevés du Moyen-Orient et la population l'une des plus pauvres. Pour remédier à cette crise, Mahmoud al-Kafarneh et ses frères ont eu une idée: faire brûler des bouteilles de plastique pour en extraire du carburant.