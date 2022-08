Dans les montagnes des Alpes, les fromages souffrent d'un été trop chaud

Un troupeau de vaches dans un alpage au-dessus de La Clusaz, en Haute-Savoie, le 22 août 2022 JEFF PACHOUD AFP

La Clusaz (France) (AFP) – "Tout est jaune et sec à cause de la sècheresse, il n'y a plus assez d'herbe, on est obligé de descendre de l'alpage un mois plus tôt". A la ferme des Lorettes, comme ailleurs dans les Alpes, les vaches, et donc, les fromages traditionnels, souffrent de la chaleur.