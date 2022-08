La collection d'art du cofondateur de Microsoft aux enchères, estimée à plus d'un milliard de dollars

La collection du défunt cofondateur de Microsoft, Paul Allen, va être mise aux enchères lors d'une vente organisée par Christie's à New York en novembre Martin BUREAU AFP/Archives

New York (AFP) – La collection du défunt cofondateur de Microsoft, Paul Allen, va être mise aux enchères lors d'une vente organisée par Christie's à New York en novembre, a annoncé jeudi la maison d'enchères, qui l'estime à plus d'un milliard de dollars, ce qui serait un record absolu.