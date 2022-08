L1: un an après les incidents, Nice-Marseille sous haute sécurité

Les joueurs niçois et leurs rivaux marseillais tentent d'apaiser la tension après l'irruption des supporteurs locaux sur la pelouse de l'Allianz Riviera, le 22 août 2021 Valery HACHE AFP/Archives

Nice (AFP) – Supporteurs marseillais interdits de déplacement, tribune fermée, dispositif de sécurité et de police renforcés: un an après les graves incidents ayant entraîné l'arrêt de la rencontre entre Nice et Marseille à l'Allianz Riviera, Jean-Pierre Rivère "espère que tout se passera pour le mieux" dimanche.