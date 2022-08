Bad Bunny et Taylor Swift enflamment les MTV Video Music Awards

Bad Bunny, rappeur de Porto Rico, photographié le 12 août 2022 lors d'un concert à Miami, en Floride, a remporté le 28 août 2022 le prix du meilleur artiste de l'année lors des MTV Video Music Awards à Newark près de New York. Le chanteur n'était pas sur la scène du Prudential Center mais donnait un concert au Yankee Stadium de New York

New York (AFP) – Le rappeur portoricain Bad Bunny et la mégastar américaine pop-folk Taylor Swift ont enflammé dimanche soir, près de New York, l'édition annuelle des MTV Video Music Awards.

Les MTV VMA, qui se déroulaient pour le millésime 2022 dans un stade de Newark, dans le New Jersey, sont plus réputés pour les spectacles et performances sur scène des artistes que pour le palmarès des récompenses des meilleures vidéos de musique de l'année.

Pour autant, après deux éditions 2020 et 2021 perturbées par la pandémie, Bad Bunny n'était pas sur la scène du Prudential Center de Newark car le chanteur de Porto Rico, une île des Caraïbes sous juridiction américaine, donnait samedi et dimanche soir devant 100.000 fans ses propres concerts au Yankee Stadium du Bronx, à New York.

Portant un costume rose en satin et des lunettes de soleil blanches, Benito Antonio Martínez Ocasio, alias Bad Bunny, 28 ans, s'est exprimé en espagnol par vidéo pour "remercier New York" et chanter son tube "Titi Me Pregunto" qui résonne depuis des mois dans les rues de la mégapole culturelle et économique des Etats-Unis.

"J'ai toujours pensé que je pouvais être l'une des plus grandes stars de la planète sans changer de culture, ni de langue (...) Je suis Benito Antonio Martinez de Porto Rico pour le monde entier!", s'est exclamé le rappeur.

Autre star pop de l'année, Harry Styles a également accepté sa récompense de meilleur album de l'année ("Harry's House") à distance par vidéo, avant de retourner à son concert au mythique Madison Square Garden de Manhattan.

La mégastar de la pop et du folk Taylor Swift a, elle, fait tourner les têtes sur le tapis rouge du Prudential Center avec une robe très aérée, partiellement en cristal, et a remporté le prix du meilleur clip vidéo de l'année pour un film de dix minutes ("All Too Well").

"Je suis si fière de ce que nous avons fait", a lancé la chanteuse de 32 ans qui a décidé de réenregistrer ses six premiers albums afin d'en contrôler elle-même les droits, face à l'industrie musicale. "Nous n'aurions pas pu faire ce court-métrage si ce n'avait pas été pour vous, les fans", a lancé la superstar multimillionnaire et aux dizaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Elle en a profité pour annoncer la sortie le 21 octobre de son prochain album.

L'artiste new-yorkaise du hip hop Nicki Minaj a également fait un triomphe sur scène, avant que les rockeurs californiens des années 1990 remportent aussi un prix pour leur longue carrière et rendent hommage au batteur décédé Taylor Hawkins du groupe Foo Fighters.

