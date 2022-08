Elon Musk veut plus de bébés et plus de pétrole

Elon Musk, le 29 août 2022 à Stavanger, en Norvège Carina Johansen NTB/AFP

Oslo (AFP) – L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, lui-même père de dix enfants, a appelé lundi ses contemporains à faire "plus de bébés" mais aussi à exploiter plus de pétrole et de gaz naturel.