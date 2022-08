La Lune avant Mars: la nouvelle méga-fusée de la Nasa décolle lundi

La fusée SLS de la Nasa et la capsule Orion à son sommet, le 26 août 2022 au centre spatial Kennedy en Floride CHANDAN KHANNA AFP/Archives

Centre spatial Kennedy (Etats-Unis) (AFP) – Une mission de six semaines dans l'espace, en préparation depuis plus d'une décennie, lancée devant des dizaines de milliers de spectateurs: la nouvelle fusée de la Nasa, la plus puissante du monde, doit décoller lundi pour la première fois depuis la Floride, direction la Lune.