Transferts: Paquetà à West Ham, Lyon dégraisse et privilégie l'intérêt économique

L'international brésilien Lucas Paquetà, ancien joueur de Lyon qui a signé à West Ham, le 5 août Décines-Charpieu en France. Jean-Philippe KSIAZEK AFP

Lyon (AFP) – Six mois après son compatriote et ami Bruno Guimaraes, transféré l'hiver dernier à Newcastle pour 42 millions d'euros bonus compris, le Brésilien Lucas Paquetà a quitté Lyon pour West Ham lundi contre une indemnité de plus de 60 millions d'euros.