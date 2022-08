Troisième séance de baisse consécutive à Wall Street

New York (AFP) – La Bourse de New York a accusé sa troisième perte d'affilée mardi, inquiète du fait que la solidité persistante du marché de l'emploi américain ne pousse la Fed à être plus sévère dans le relèvement des taux d'intérêt.