Foot: accord entre Leicester et Chelsea pour le transfert de Wesley Fofana (clubs)

Wesley Fofana à Londres le 13 août 2022 ADRIAN DENNIS AFP/Archives

1 mn

Londres (AFP) – Les clubs anglais de Leicester et de Chelsea ont annoncé mercredi avoir trouvé un accord pour le transfert du Français Wesley Fofana pour un montant non dévoilé, mais estimé par la presse à plus de 70 millions de livres (82 M EUR).