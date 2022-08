L'inflation en France ralentit mais se diffuse dans toute l'économie

La hausse des prix à la consommation s'est élevée à 5,8% sur un an, contre 6,1% en juillet, selon les données provisoires publiées par l'Insee Aurore MESENGE AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – Pour la première fois depuis plus d'un an, la hausse des prix a ralenti en France au mois d'août mais l’inflation s'est diffusée depuis l'énergie aux autres biens et services, et devrait rester durablement élevée.