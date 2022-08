L1: Paris, Lens et Marseille, solides leaders

L'attaquant brésilien du Paris SG Neymar lors d'un match de Ligue 1 contre Toulouse, le 31 août 2022 à Toulouse. Lionel BONAVENTURE AFP

Paris (AFP) – Le Paris SG, Lens et Marseille n'ont pas connu d'accrocs mercredi lors de la 5e journée de Ligue 1 et continuent de faire la course en tête, Paris devançant ses rivaux à la différence de buts.