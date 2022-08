La Californie veut obliger les réseaux sociaux à se préoccuper de la santé des enfants

Kirill KUDRYAVTSEV AFP/Archives

New York (AFP) – Les parlementaires californiens ont adopté mardi un texte destiné à obliger les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok ou les plateformes de jeux via internet à faire passer l'intérêt des enfants avant leurs profits.