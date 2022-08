Wall Street ouvre en hausse, cherche un rebond après trois séances négatives

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, tentant un rebond après trois séances de repli et stimulée par un indicateur d'emploi jugé décevant, qui a légèrement modifié les anticipations du marché quant au resserrement monétaire de la banque centrale américaine (Fed).