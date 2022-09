Macron réunit un Conseil de défense sur la crise énergétique

Le président français Emmanuel Macron à Paris le 1er septembre 2022 Mohammed BADRA POOL/AFP

Paris (AFP) – Emmanuel Macron réunit vendredi matin un Conseil de défense pour faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité et pour examiner les scénarios afin d'éviter la pénurie et réaliser des économies.