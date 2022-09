Macron réunit un Conseil de défense sur la crise énergétique

Le président Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée, le 1er septembre 2022 à Paris Ludovic MARIN AFP

Paris (AFP) – Après avoir décrété "la fin de l'abondance" et appelé à la "sobriété", Emmanuel Macron réunit vendredi matin un Conseil de défense inédit pour faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité et examiner les scénarios afin d'éviter les pénuries.