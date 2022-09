Le Top 14 repart en fanfare

Des supporters du Montpellier Herault Rugby (MHR) célèbrent la conquête du titre de champion de France autour du Bouclier de Brennus, sur la Place de la Comédie à Montpellier (sud) le 25 juin 2022 Pascal GUYOT AFP

3 mn

Toulouse (AFP) – Place au spectacle! Toujours aussi dense et ouvert, le Top 14 repart en fanfare ce week-end avec le déplacement du tenant du titre Montpellier chez le champion d'Europe La Rochelle et le choc du Sud-Ouest entre Bordeaux-Bègles et Toulouse.