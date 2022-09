Bernard Cazeneuve lance un manifeste pour "une autre gauche"

L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve lors d'une conéfrence dans le cadre du Medef à Paris le 30 août 2022 Eric PIERMONT AFP

Paris (AFP) – L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, opposé à l'accord entre PS et LFI au sein de la Nupes, estime qu'"une autre gauche est possible, qui rompe avec l’outrance et le sectarisme", dans un manifeste publié dans le JDD.