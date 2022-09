Morin et Les Centristes s'inquiètent d'une possible radicalisation de LR

Paris (AFP) – Hervé Morin, à la tête des Centristes, alliés de LR, a dit dimanche redouter une "course à l'échalote derrière l'extrême droite" dans le cas où Eric Ciotti deviendrait président des Républicains, ce qui pourrait constituer un motif de rupture.

"Oui, les questions d'identité, d'immigration, de sécurité sont des sujets clés. Oui, les questions régaliennes sont des sujets clés. Mais il y a surtout besoin de revisiter la totalité de nos projets politiques en ayant en tête que la France d'aujourd'hui, ce n'est pas la France des années 1980", a lancé le président de la région Normandie dans un discours de rentrée à Epreville-en-Lieuvin (Eure), transmis à la presse.

Selon lui, "on a un besoin vital, majeur, de reconstruction de notre projet politique parce que la France a totalement changé" et il faut "que nous prenions ce large temps de la réflexion en évitant de considérer que c'est en menant une espèce de course à l'échalote derrière l'extrême droite qu'on va réussir", a-t-il plaidé, en présence du président de l’Association des maires de France David Lisnard, figure montante de LR et défenseur d'une ligne libérale.

Dans le JDD, M. Morin indique que l’élection d’Éric Ciotti à la présidence de LR constituerait " une ligne rouge". "Beaucoup d’élus de centre droit se disent que si l’incarnation de la droite est une personnalité LR incapable de s’adresser à la France qui raisonne, ils n’ont plus rien à faire ici. Pour ma part, je n’en serai pas, et j’essaierai de proposer une solution, avec d’autres", prévient-il.

Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti est candidat pour prendre les rênes du parti de droite en décembre, comme le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, et sans doute d'ici deux semaines l'actuel numéro 3 de LR Aurélien Pradié, tenant d'une ligne plus sociale.

© 2022 AFP