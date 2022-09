C1: Paris SG-Juventus, un match Al-Khelaïfi contre Agnelli

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi lors d'un point presse au Parc des Princes à Paris, le 5 juillet 2022 BERTRAND GUAY AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – Rivaux sur la question de l'éphémère Super Ligue, Nasser Al-Khelaïfi et Andrea Agnelli, devenus à un an d'intervalle présidents du Paris SG et de la Juventus Turin, s'affrontent cette fois sur le terrain sportif, mardi pour la 1re journée de la Ligue des champions (21h00).