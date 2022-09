Ski alpin: "Je reviens de loin", Pinturault prudent à l'approche de la saison

Paris (AFP) – "Je reviens de loin". A sept semaines de la reprise, Alexis Pinturault, 31 ans, reste prudent avant une saison avec des Mondiaux à domicile (Courchevel-Méribel, 6-19 février 2023) et après un hiver difficile, marqué par une baisse de ses performances et de sa motivation.

En stage à Ushuaïa (Argentine) depuis le 16 août (jusqu'au 11 septembre), une première depuis 2019 en raison de la pandémie de coronavirus, l'ex-N.1 mondial explique à l'AFP son besoin de "gagner de nouveau" avant de pouvoir se montrer ambitieux.

QUESTION: Comment se passe votre stage à Ushuaïa?

REPONSE: "Nous avons des vraies conditions d'hiver, avec des pistes qui offrent de la difficulté, de beaux profils, variés, pas comme sur un glacier l'été en Europe, où la neige est +facile+. J'ai toujours aimé Ushuaïa, c'est mon 14e séjour là-bas. J'avais fait ce choix avant l'été, les conditions météo en Europe (fortes chaleurs, beaucoup de glaciers impraticables) ont conforté ce choix. Je fais un peu de tout, du développement de matériel et de la technique. Je reviens de loin, je n'avais plus beaucoup de base technique après ma saison, je reprends de zéro. J'enclenche une nouvelle dynamique, j'ai beaucoup à faire."

Q: Vous aviez fait état d'une fatigue générale toute la saison dernière...

R: "Je vois des choses aujourd'hui que je ne voyais plus l'an dernier. Je ne parvenais pas à me projeter, j'avais vraiment besoin d'un bilan, que je n'avais pas fait en 2021. J'ai passé la saison avec la tête sous l'eau, sans jamais revenir à la surface. Je me suis lancé dans un travail de préparation mentale avec +Titou+ (Stéphane Quittet, son nouvel entraîneur), qui travaille là-dedans depuis 5 ans. On a échangé par rapport à tout ça. L'avenir, les objectifs, j'arrive désormais à me les fixer."

Q: Vous pensez-vous capable de retrouver votre niveau de N.1 mondial comme en 2021?

R: "L'an dernier je n'ai pas gagné, je suis monté sur seulement trois podiums. Je veux reconstruire le puzzle, gagner de nouveau, c'est mon objectif principal. Ensuite, si j'y parviens, je réfléchirai à d'autres objectifs dans la saison. Les Championnats du monde en France par exemple sont très importants. Chaque skieur français voudra y briller, moi d'autant plus que c'est dans ma station. Pour cet événement, j'ai un objectif simpliste: m'amuser. Je voudrais bien clamer que je veux être champion du monde à la maison. Mais il faut être réaliste. Je n'étais pas en mesure de prétendre à une médaille après ma saison dernière. Donc je veux d'abord construire en retrouvant la victoire avant d'y penser."

