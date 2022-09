Une chanson, une vie? A Deauville, "Hallelujah" sur les traces de Leonard Cohen

Les réalisateurs américains Dayna Goldfine et Dan Geller, le 3 septembre 2022 à Deauville

Deauville (AFP) – Une chanson, aussi iconique soit-elle, peut-elle éclairer la vie d'un artiste? A Deauville, un documentaire offre une plongée dans l'intimité du musicien canadien Leonard Cohen, décédé en 2016, avec, comme fil conducteur, sa chanson "Hallelujah".

Présenté samedi soir dans la section documentaire du festival du film américain de Deauville, "Hallelujah, les mots de Leonard Cohen", signé du duo Daniel Geller et Dayna Goldfine ("Ballets Russes" (2005), "Isadora Duncan" (1988)), est un objet hybride.

Pas un biopic sur le créateur de "Suzanne", le film n'est pas non plus un documentaire sur une chanson, "Hallelujah". "Ce qu'on a cherché à faire, c'est regarder la vie de Leonard Cohen à travers sa chanson la plus connue", explique Dayna Goldfine à l'AFP.

Le film ambitionne d'"apporter un éclairage sur les moments forts et les influences qui ont nourri Leonard Cohen, percer sa spiritualité", poursuit-elle.

Un projet qui a mis plus de huit ans à se concrétiser mais qui s'est fait avec l'aval du principal intéressé. "C'était important pour nous d'avoir la bénédiction tacite de Leonard. Sans ça, nous n'aurions pas pu faire le film", souligne Daniel Geller.

D'une grande richesse, il est rempli d'archives rares obtenues auprès de la famille de l'auteur, compositeur et interprète. Parmi ces trésors, une vidéo du jeune Leonard en pleine lecture poétique ou ses premières interviews.

Plus anecdotique, le film fait aussi la part belle à plusieurs "selfies" de l'artiste pris avec son appareil photo Polaroid. "C'était quelqu'un qui était en avance sur son temps, qui prenait des selfies dès les années 1970", dit avec malice Dayna Goldfine.

Surtout, les réalisateurs ont eu accès aux carnets personnels du poète et musicien. "On a mis des années à les récupérer", raconte Dayna Geller. "C'est aussi la preuve de ce que Leonard a toujours dit. Qu'il a mis des années à écrire cette chanson, repartie sur cinq carnets", explique-t-elle.

Chanson dont sa maison de disques, Columbia, n'a pas voulu. Ce n'est que quelques années plus tard que Bob Dylan la sort de l'anonymat, puis John Cale (1991), avant Jeff Buckley (1994).

La richesse documentaire du film ne s'arrête pas là. Il est également nourri de témoignages de première main, comme celui de Judy Collins qui lui donna confiance pour se lancer.

Comme lorsqu'il monte sur scène en 1967 pour interpréter "Suzanne". Terrorisé, il finit par l'abandonner avant d'être rattrapé par Collins qui l’encourage à terminer sa performance.

"C'était un interprète assez atypique, avec une voix atypique. Ce n'était pas une personnalité très +Rock'n'roll+... Et je crois qu'elle l'a beaucoup aidé à dépasser ça", analyse la co-réalisatrice.

Si le film explore de façon méticuleuse la genèse et les reprises d'"Hallelujah", il offre aussi un éclairage sur les tourments de l'artiste, sa quête de spiritualité, sa dépression - dont il a souffert en silence durant des années - et le rejet qu'il a d'abord suscité, dressant un portrait très humain d'un homme connu pour son immense carrière mais qui n'a eu de cesse de douter.

"Avant même de commencer le projet, je me disais que Leonard Cohen était un dieu. (...) Mais, après avoir passé huit ans à scruter sa vie, il est devenu clair que c'était un homme et pas un dieu. (...) Un homme qui a fait un vrai travail sur lui même. Tous les jours de sa vie", confie Dayna Goldfine.

Finalement, complète Daniel Geller, le documentaire n'est pas tant un film sur un homme mais surtout un "voyage à travers la vie. Voyage que nous faisons tous".

Le film sort en salles le 19 octobre.

