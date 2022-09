Au Cambodge, l'inflation fait renaître la menace de la malnutrition infantile

Des écoliers prennent un petit-déjeuner avant d'entrer en classe, le 8 juillet 2022 dans la province de Siem Reap, au Cambodge TANG CHHIN Sothy AFP

Siem Reap (Cambodge) (AFP) – Au Cambodge, la hausse des prix menace des milliers d'enfants de malnutrition dans l'un des pays d'Asie les plus pauvres et les plus vulnérables aux chocs climatiques, qui mise notamment sur des programmes d'apprentissage de l'agriculture à l'école pour s'en sortir.