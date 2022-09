US Open: Garcia-Gauff, un quart "explosif"

New York (AFP) – Le quart de finale de l'US Open promet de faire des étincelles mardi entre la Française Caroline Garcia, qui impose depuis quelques semaines son tennis agressif, et l'Américaine Coco Gauff, étoile montante du tennis américain de plus en plus proche du firmament.

"Ca va être explosif!", annonce Garcia, 17e mondiale. L'enjeu est d'importance: une première demi-finale à New York pour l'une comme pour l'autre; et même une première demie en Majeur pour la Française, Gauff (18 ans) ayant déjà joué la finale à Roland-Garros au printemps.

"C'est un match que j'ai vraiment hâte de jouer", s'enthousiasme Caroline Garcia à propos de cette rencontre programmée à partir de 01h00 (19H00 à New York). "Un quart en Grand Chelem, contre Coco qui est une superstar déjà, malgré son jeune âge, aux Etats-Unis, devant le public américain toujours très chaud, qui peut s'enflammer sur chaque point... C'est vraiment une super opportunité, une super expérience", salive-t-elle.

Car la Lyonnaise de 28 ans, qui n'avait jamais passé le troisième tour à Flushing Meadows, y enchaîne cette année les matchs avec une sérénité et un plaisir manifestes.

"Chaque match est une joie", a-t-elle confirmé après sa victoire en 8e de finale contre Alison Riske, qu'elle n'avait encore jamais battue en trois confrontations.

Pourtant, elle a passé des moments difficiles, physiquement et psychologiquement, au cours des mois qui ont suivi son titre à Nottingham en 2019.

Titrée notamment aux WTA 1000 de Pékin et Wuhan en 2017, montée au 4e rang mondial en 2018, elle est retombée jusqu'à la 79e place mondiale le 23 mai 2022.

Retour vers l'avant

Mais le travail accompli depuis décembre 2021 avec son nouvel entraîneur Bertrand Perret, la mise en place d'un jeu résolument agressif et d'un état d'esprit plus positif, ont commencé à payer.

En juin, elle a enfin soulevé un nouveau trophée, le huitième de sa carrière, sur le gazon de Bad Homburg, puis elle a atteint les 8e de finale à Wimbledon (ce qu'elle n'avait plus fait depuis 2017 sur le gazon londonien et depuis 2020 en Majeur), avant de s'imposer encore à Varsovie (terre battue) en juillet et, surtout, de remporter son 3e grand titre (le dixième au total), le WTA 1000 de Cincinnati (dur) juste avant de venir à New York.

"Je me sens beaucoup mieux physiquement. On a réussi à soigner des pépins physiques qui me minaient depuis plusieurs années. Je peux me ré-entraîner. Les priorités dans le travail sont tournées vers le style de jeu dans lequel toute l'équipe croit. Forcément, ça me clarifie les idées et ça me donne un chemin clair et net", explique-t-elle.

Le but est d'avancer, de ne pas se laisser dicter l'échange. Peut-elle envisager de reculer derrière sa ligne de fond en fonction de l'adversaire?

"Non, ça ne marche pas!, rétorque-t-elle. Ces dernières semaines, les résultats me prouvent que c'est dans cette direction-là que ça marche pour moi et que ça marchera. C'est cette direction que je vais prendre."

"Coups exceptionnels"

Mardi, elle aura en face d'elle une joueuse également très agressive, en coup droit comme en revers, et qui sait aussi très bien défendre.

Néanmoins, Garcia est persuadée d'avoir le jeu pour "sortir (l'Américaine) de sa zone de confort."

D'autant que Gauff a eu un 8e de finale plus compliqué qu'elle: "Je n'ai pas eu un seul point gratuit", a-t-elle souligné après sa victoire 7-5, 7-5 contre la Chinoise Zhang Shuai.

Et contre Garcia, elle ne s'attend pas à moins souffrir.

"Ca fait longtemps qu'elle n'a pas aussi bien joué. Quand on rencontre une joueuse autant en réussite, la clé est mentale. Il faut accepter qu'elle frappe des coups exceptionnels. Je sais qu'elle va le faire", explique Gauff.

En plus de son talent, elle pourra s'appuyer sur le bouillant public new-yorkais, comme dimanche contre Zhang. "Je ne pouvais pas m'entendre crier. Ca me plaît."

Parce qu'elle sait à quoi s'attendre et qu'elle l'a déjà vécu en Fed Cup, Garcia ne s'inquiète pas.

"Il n'y a pas de surprise, tu sais qu'ils sont pour l'adversaire", explique-t-elle.

De son côté, la Française sera poussée par ses proches, depuis le box dans l'angle du court, et elle l'assure: "Ils ne seront pas beaucoup, mais j'aurai mon clan derrière moi et c'est le plus important."

