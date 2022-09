Wall Street en baisse, manque encore de souffle pour un rebond

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en baisse mardi, toujours privée de souffle après une semaine morose et un week-end prolongé, handicapée par la remontée des taux obligataires et la crise énergétique en Europe.