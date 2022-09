Wall Street termine en baisse, la morosité l'emporte une nouvelle fois

Le parquet du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP/Archives

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, morose face à la crise énergétique en Europe et la perspective de nouvelles hausses de taux aux Etats-Unis où l'économie fait mieux que résister.