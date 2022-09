Affaire Garrido-Corbière: l'ex-député Jean-Christophe Lagarde et deux hommes en garde à vue

Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, le 22 janvier 2022 à Vicennes, près de Paris JULIEN DE ROSA AFP/Archives

Paris (AFP) – L'ex-député Jean-Christophe Lagarde, un policier et un ancien collaborateur du patron de l'UDI sont en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les fausses accusations du Point ayant visé le couple de députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière, ont indiqué mercredi une source proche et le parquet de Paris.