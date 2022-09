La première opération chirurgicale remonte à 30.000 ans

Découverte d'ossements à Borneo en Indonésie le 7 septembre 2022 prouvant que la première opération chirurgicale remonte à plus de 30.000 ans Tim MALONEY GRIFFITH UNIVERSITY/AFP

Paris (AFP) – L'enfant est passé sur le billard et a survécu à l'opération, il y a plus de 30.000 ans: la plus ancienne preuve d'une amputation chirurgicale a été découverte sur un squelette dans une grotte en Indonésie, selon une étude qui revisite l'histoire de la médecine.