Podcast: Radio France signe un accord de distribution avec Amazon Music

Paris (AFP) – Radio France et Amazon Music ont annoncé mercredi avoir signé un accord pour rendre disponibles les podcasts du groupe radiophonique public sur le service de streaming et de musique du géant américain du commerce.

"La distribution de ces podcasts sera conforme à la chronologie instaurée par Radio France", indiquent dans un communiqué conjoint les deux parties.

Seront disponibles pendant sept jours les programmes quotidiens de Radio France tandis que les programmes hebdomadaires le seront durant 30 jours. Les journaux et programmes autour de la lutte contre la désinformation seront eux accessibles pendant trois mois.

Cet accord vient s'ajouter à ceux déjà conclus par Radio France avec les plateformes de streaming Deezer et Spotify à la fin 2020 et la Société des auteurs et compositeurs d'art dramatique (SACD) en vue de maîtriser la diffusion de ses podcasts par des tiers et de garantir la rémunération de leurs auteurs.

