US Open: Frances Tiafoe qualifié pour les demi-finales en battant Andrey Rublev

New York (AFP) – L'Américain Frances Tiafoe, 26e mondial et tombeur de Rafael Nadal en 8es, s'est qualifié mercredi à l'US Open pour sa première demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem en battant le Russe Andrey Rublev (11e) 7-6 (7/3), 7-6 (7/0), 6-4.

"C'est fou, remporter encore un grosse victoire (après Nadal), face à un joueur si difficile", a commenté Tiafoe avant de quitter le court Arthur-Ashe.

A 24 ans, son meilleur résultat en Majeur était un quart de finale joué à l'Open d'Australie en 2019. Il tentera vendredi de se hisser en finale à Flushing Meadows en affrontant l'Espagnol Carlos Alcaraz (4e) ou l'Italien Jannik Sinner (13e).

"Je me sens comme à la maison, ce court est incroyable, tout le monde me pousse, je me dois de donner le meilleur de moi-même. Je profite de ces moments, mais il reste deux matches. Ce sera dur, laissons Alcaraz et Sinner se battre, mais je suis prêt, contre qui que ce soit."

Contre Rublev, qui jouait son sixième quart de finale en Majeur (le 3e à New York), aucun des deux joueurs n'a cédé sa mise en jeu jusqu'à 3-3 dans le troisième set quand Tiafoe a réussi le break puis a sauvé deux balles de débreak pour se détacher 5-3.

L'Américain a servi pour le match à 5-4 et a conclu sur un ace.

