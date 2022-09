US Open: Sabalenka, trop forte pour Pliskova, revient en demi-finale

La Bélarusse Aryna Sabalenka vient de battre la Tchèque Karolina Pliskova en quarts de finale de l'US Open le 7 septembre 2022 à New York TIMOTHY A. CLARY AFP

2 mn

New York (AFP) – En mode rouleau-compresseur et maîtresse de ses émotions, Aryna Sabalenka, 6e mondiale, s'est qualifiée pour la deuxième année d'affilée pour les demi-finales de l'US Open, en battant assez facilement 6-1, 7-6 (7/4) la Tchèque Karolina Pliskova (22e), mercredi à New York.