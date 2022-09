Vétérinaire: loin du rêve d'enfant, une profession endeuillée par les suicides

Vétérinaire, une profession exposée au risque du suicide PHILIPPE HUGUEN AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – C'est une réalité connue par toute la profession, mais ignorée du grand public. Les vétérinaires vont mal et se suicident beaucoup: trois à quatre fois plus que la population générale et deux fois plus que les professionnels exerçant dans la santé humaine.