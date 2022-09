D'Auriol à Hollande: les visites en France d'Elizabeth II

Paris (AFP) – Francophone et francophile, Elizabeth II a effectué cinq visites d'Etat en France pendant son règne, en plus de nombreuses visites privées.

1948: première visite comme princesse

La jeune Elizabeth effectue en France, à 22 ans, sa première visite officielle à l'étranger comme princesse héritière en 1948. Elle reçoit, des mains du président Vincent Auriol, le grand cordon de la Légion d'honneur, dont elle est la neuvième femme au monde à être titulaire. Dix ans auparavant, elle n'avait pas accompagné ses parents le roi Georges VI et Elizabeth, lors de leur venue à Paris. Mais Hermès, Chanel, Lanvin et d'autres prestigieuses maisons de couture avaient fait confectionner pour elle et sa soeur Margaret un éblouissant trousseau de poupée.

1957: une reine à Paris

En 1957, Elizabeth II revient en France en tant que reine.

Les Parisiens se déplacent en nombre pour suivre son cortège dans les rues de la capitale. "Voyez nos Parisiens, comme ils vous aiment", lui dit le président René Coty.

Le clou des manifestations est une croisière de nuit sur la Seine, les rives de la capitale ayant été spécialement décorées, fleuries et illuminées à son intention.

1972: sous le signe de l'Europe

A quelques mois de l'entrée du Royaume Uni dans la Communauté économique européenne (CEE), la deuxième visite officielle d'Elizabeth II, en mai 1972, est placée sous le signe de l'Europe.

"S'il est vrai que nous ne conduisons pas du même côté de la route, il est vrai aussi que nous allons dans la même voie (...). J'envisage le développement des communautés comme la naissance d'une Europe nouvelle, d'une Europe de partenaires dans une entreprise de grande envergure. Je vois là un tournant de son histoire", dit la reine au président Georges Pompidou.

Elizabeth II profite de son séjour pour voir son "cher oncle David", le duc de Windsor, installé en France depuis 1936. Sa visite est un sujet sensible au Royaume-Uni où celui qui fût le roi Edouard VIII avait créé le scandale en abdiquant pour épouser Wallis Simpson. Le duc meurt quelques jours plus tard.

1992: sur fond de crise royale

Elizabeth II visite quatre des grandes réalisations du mandat du président François Mitterrand: la pyramide du Louvre, la cité des sciences de la Villette, la grande arche de la Défense et le musée d'Orsay.

L'accent est à nouveau mis sur la construction européenne, au moment où l'Europe entre dans une nouvelle phase d'élargissement et d'approfondissement, entraînant des dissensions entre les deux partenaires. "La tradition anglo-saxonne est un peu à la tradition latine en Europe ce que l'huile est au vinaigre. Il faut les deux pour faire la sauce, sinon la salade est mal assaisonnée", dit la reine au président.

La visite d'Elizabeth II s'effectue sur fond de crise au sein de la famille royale. Les journaux français font leur chou gras des déboires conjugaux de ses enfants.

2004: entente cordiale

Invitée par le président Jacques Chirac, la reine vient célébrer le centenaire de l'Entente cordiale, acte fondateur de l'amitié franco-britannique, en pleine période de tension entre les deux pays sur la guerre en Irak.

Pour la première fois, la monarque arrive en France par Eurostar et s'offre un bain de foule dans la commerçante rue Montorgueil au coeur de Paris.

2014: 70e anniversaire du D-Day

La cinquième visite d'Etat de la reine correspond aux commémorations du 70e anniversaire du débarquement. Sur les plages de Normandie, elle se recueille au côté de 1.800 vétérans et 18 chefs d'Etat et de gouvernement, dont les présidents américain et russe, Barack Obama et Vladimir Poutine. Invitée d'honneur du président François Hollande, elle est la seule des dignitaires présents à avoir porté l'uniforme pendant la Seconde Guerre mondiale.

