Deauville: émotion lors de la projection de "Sans filtre" après la mort de Charlbi Dean

Deauville (AFP) – Le réalisateur suédois Ruben Östlund, qui a présenté jeudi soir la Palme d'or "Sans filtre" au festival de Deauville, a fait part de son "émotion" après la mort de l'actrice sud-africaine du film Charlbi Dean.

"C’est une projection qui me procure beaucoup d’émotions. Il y a huit jours on a appris que l’actrice principale du film Charlbi Dean était décédée", a déclaré Ruben Östlund devant le millier de spectateurs présents dans la grande salle du festival, dont le président du jury Arnaud Desplechin.

"Elle avait une qualité d’attention pour les équipes, une sensibilité, elle tirait tout le monde vers le haut. Elle nous manque et c’est avec beaucoup de tristesse que l’on va continuer à promouvoir le film à Toronto ou dans d’autres festivals", a-t-il dit.

L'actrice sud-africaine est morte à 32 ans à New York pour une raison encore inconnue.

"Mais je suis convaincu que Charlbi voudrait que vous soyez heureux pendant cette projection et que vous regardiez le film avec beaucoup d’enthousiasme: c’est ce qu’elle aurait voulu", a expliqué le réalisateur suédois, visiblement ému.

Dans "Sans filtre" ("Triangle of Sadness" en version originale), Charlbi Dean incarne Yaya, top model et influenceuse, obsédée par son image et sa carrière, qui se voit offrir une croisière de luxe avec son petit ami lui aussi mannequin.

Après avoir commencé le mannequinat enfant, Charlbi Dean avait entamé une carrière d'actrice à 20 ans, avec deux premiers films sud-africains: "Spud" en 2010 et "Spud 2" en 2013, avec John Cleese notamment. On l'a vue également en 2017 dans un film d'horreur américain, "Don't Sleep", et, l'année suivante dans "Interview avec Dieu" ("An Interview with God").

Le festival du cinéma américain de Deauville, dont la 48e édition se tient du 2 au 11 septembre, présente dans "L'heure de la Croisette" des films sélectionnés à Cannes.

