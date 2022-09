Le Festival de musique de Besançon, un des plus anciens de France, fête sa 75e édition

La chef d'orchestre japonaise Nodoka Okisawa dirige l'orchestre Deutsche Radio philharmonie de Sarrebruck, le 21 septembre 2019 à Besançon Sébastien BOZON AFP/Archives

Besançon (France) (AFP) – Fidèle à ses origines, le Festival international de musique de Besançon, l'un des plus anciens de France, s'ouvre vendredi pour une 75e édition marquée par la présence de grands orchestres symphoniques européens et par des incursions dans les musiques baroque et vocale.