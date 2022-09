Procès des mutilations dentaires: les deux ex-dentistes père et fils vont en prison

Les ex-dentistes Lionel Guedj (c) et Carnot Guedj, son père, arrivent au tribunal judiciaire de Marseille, le 8 septembre 2022 Christophe SIMON AFP

Marseille (AFP) – Lionel Guedj et son père Carnot, deux ex-dentistes marseillais, ont été respectivement condamnés jeudi à huit et cinq ans de prison, avec mandats de dépôt immédiats, pour avoir mutilé des centaines de patients en s'enrichissant au passage sur la Sécurité sociale et les mutuelles.