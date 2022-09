A la fête de l'Humanité, Roussel veut une "gauche du travail et pas des allocs"

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel lors de l'université d'été de son parti à Strasbourg, le 27 août 2022 PATRICK HERTZOG AFP/Archives

Brétigny-sur-Orge (France) (AFP) – Le patron et ancien candidat à la présidentielle du PCF, Fabien Roussel, a déclaré vendredi à la fête de l'Humanité que "la gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et minimas sociaux".