Macron salue une "reine de vaillance" dans le registre de condoléances à l'ambassade

Paris (AFP) – Le président français Emmanuel Macron a salué vendredi chez Elizabeth II une "reine de vaillance" et sa Première ministre Elisabeth Borne une "figure du courage" en signant chacun le registre de condoléances à l'ambassade du Royaume-uni à Paris de la souveraine défunte.

Publicité Lire la suite

"Ici, à Paris qu'elle aimait tant,n comme partout en France, le chagrin de nos compatriotes est immense", a écrit le chef de l'Etat dans le livre de condoléances que l'AFP a pu consulter.

Le chef de l'Etat, vêtu d'un costume noir, a ensuite déposé une rose blanche devant un portrait de la reine avant de s'incliner.

"Sa mort laisse en nous un sentiment de vide", avait-il déclaré peu auparavant dans une vidéo en anglais postée sur Twitter. "Pour vous, c'était votre reine, pour nous c'était LA reine", a-t-il poursuivi.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadrice a remercié le président Macron pour son "hommage émouvant, son empathie et son respect".

"Elle a été une constante dans nos vies et dans celle de millions de personnes (..) Elle a incarné ce que c'était d'être Britannique et a donné à sa Nation un leadership ferme, du courage, de la joie et quand il le fallait de l'espoir", a-t-elle dit.

"Elle était le calme dans notre tempête", a-t-elle ajouté en évoquant l'histoire de la relation franco-britannique.

Avant sa visite à l'ambassade, le président Macron a fait parvenir un message au nouveau roi Charles III selon l'Élysée.

Jeudi, à l'annonce du décès de la monarque qui s'est éteinte "paisiblement" à 96 ans, après 70 ans de règne, M. Macron avait rendu hommage à "une reine de cœur". "La reine aux seize royaumes aimait la France, qui le lui rendait bien", avait-il notamment déclaré dans un communiqué.

#photo3

Son épouse Brigitte Macron, en marge d’un déplacement à Marseille vendredi, a salué les "liens d’amitié très forts et indestructibles" qui unissent les Français et les Britanniques.

La Première dame a raconté sa seule et unique rencontre avec la reine lors d’un G7 en Cornouailles en juin 2021: "Elle avait instantanément l'intelligence des situations, l'intelligence de la personne en face d'elle. C'était totalement intuitif, elle était incroyable. Je ne l’ai rencontrée qu’une fois mais je ne l’oublierai jamais".

S’agissant du nouveau roi Charles III, elle s’est dite convaincue qu'il serait "un très grand roi" car "il est extrêmement brillant", "extrêmement aimant".

#photo4

Peu après Emmanuel Macron, la Première ministre Elisabeth Borne a signé à son tour le registre de condoléances à l'ambassade britannique, saluant "une figure du courage, aux côtés de son peuple dans les épreuves. Depuis les bombes de la Seconde guerre mondiale jusqu’à l’épreuve du Covid".

"Elle était aussi, pour la France, une amie et une alliée", a-t-elle ajouté, selon ses mots inscrits dans le registre, que l'AFP a pu consulter.

lum-vl-are-san-mlx/ib/tes

© 2022 AFP