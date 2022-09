US Open: Swiatek-Jabeur, de l'importance d'être constante

New York (AFP) – La finale dames de l'US Open entre Iga Swiatek et Ons Jabeur clôt en apothéose la saison des Grands Chelems 2022 par un duel entre les deux joueuses les plus performantes de l'année.

Publicité Lire la suite

Cet affrontement entre la Polonaise de 21 ans et la Tunisienne de 28 ans qui joueront leur seconde finale majeure de l'année marque également peut-être un début de stabilité au sommet de la hiérarchie du tennis féminin, dix jours après le départ à la retraite de la reine Serena Williams et huit mois après celui d'Ashleigh Barty qui semblait capable de faire la loi sur le circuit féminin.

Cette année, arrivé le mois de septembre, ce sont Swiatek et Jabeur qui ont laissé leur empreinte sur la saison, respectivement N.1 et 2 à la Race, ce classement qui prend en compte les points au fur et à mesure de l'année et non par rapport à l'année précédente comme le fait le classement WTA.

Jabeur "est 2e à la Race, ça montre à quel point elle a progressé", souligne Swiatek qui est et restera au sommet de la pyramide mondiale quel que soit le résultat samedi. Mais lors du prochain classement, publié lundi, elle sera suivie pour la première fois par Jabeur.

Swiatek a connu quatre mois époustouflants entre mars et juillet avec une série de 37 victoires et six titres consécutifs (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et Roland-Garros). Elle a ensuite traversé un petit trou d'air après son élimination au troisième tour à Wimbledon.

"Le travail paye"

Mais à Flushing Meadows, elle est revenue à un niveau plus proche de ses performances printanières. Pour preuve, le double inversement du cours du match en demi-finales contre la puissante Bélarusse Aryna Sabalenka (6e). D'abord menée un set à zéro, la Polonaise est revenue à un set partout. Puis, menée 4-2, elle a aligné quatre jeux d'affilée pour s'imposer (3-6, 6-1, 6-4) et décrocher un ticket pour sa troisième finale en Grand Chelem.

#photo1

"C'est le travail qui paye. Je suis contente parce que j'ai été suffisamment fraîche mentalement pour savoir saisir les chances qui se sont présentées. Même si je ne me sentais pas à 100% au début du tournoi, j'ai réussi à m'améliorer et à jouer un tennis très solide", analyse-t-elle en assurant éprouver "une grande satisfaction" à gagner quand elle ne se sent pas "parfaitement bien".

La dernière fois qu'une joueuse a remporté deux Majeurs la même année remonte à 2016, quand l'Allemande Angelique Kerber s'était imposée à l'Open d'Australie et à l'US Open.

Imbattable en finale

Or, "Iga ne perd jamais en finale", rappelle Jabeur (5e) en référence aux deux jouées par sa prochaine adversaire et qui ont fini par des sacres, à Roland-Garros 2020 et 2022.

"Elle joue magnifiquement, mais je veux absolument ma revanche", assure la Tunisienne en référence à la finale perdue sur la terre battue de Rome cet été.

"J'aime jouer sur dur et je pense savoir exactement ce que je dois faire contre elle", ajoute celle qui vise à devenir la première Africaine à remporter un tournoi du Grand Chelem, après avoir balayé la Française Caroline Garcia 6-1, 6-3.

"Le fait d'annoncer ouvertement mes objectifs a certainement contribué à mes résultats. J'ai dit que je voulais atteindre le top 5, c'est fait, me qualifier pour le Masters de fin d'année, c'est fait, et remporter un tournoi du Grand Chelem, j'espère que ce sera bientôt fait", affirme Jabeur.

Très déçue sur le coup après son échec à Wimbledon, elle se dit cette fois "très positive" quant à la finale à venir.

"Le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets, relève-t-elle. Alors je vais tout donner dans cette finale. Et même si je ne gagne pas cette fois, je suis sûre que ça arrivera".

© 2022 AFP