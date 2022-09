Wall Street termine en hausse, la fermeté de la Fed enfin digérée

New York (AFP) – La Bourse de New York a enchaîné une troisième séance de hausse consécutive vendredi grâce à un regain d'enthousiasme des investisseurs qui ont fini par digérer les messages de la banque centrale américaine (Fed) et espèrent un reflux de l'inflation.