Tennis: Iga Swiatek s'offre son premier US Open, son troisième Grand Chelem

Iga Swiatek après sa victoire en finale de l'US Open le 10 septembre 2022 face à Ons Jabeur: à 21 ans, la Polonaise ajoute à sa collection un troisième titre du Grand Chelem, après ses deux sacres à Roland-Garros en 2020 et en juin cette année MATTHEW STOCKMAN GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

New York (AFP) – D'abord impériale puis résistante, la N.1 mondiale Iga Swiatek s'est adjugée samedi à New York son premier US Open, en prenant le meilleur sur la Tunisienne Ons Jabeur (5e) 6-2, 7-5 en finale.