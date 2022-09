L'Ukraine annonce l'arrêt du dernier réacteur en activité à la centrale nucléaire de Zaporijjia

Vue partielle de la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine, le 1er septembre 2022 Handout International Atomic Energy Agency (IAEA)/AFP

1 mn

Kiev (Ukraine) (AFP) – L'Ukraine a annoncé dimanche la mise à l'arrêt du sixième et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporijjia (Sud), la plus grande d'Europe et occupée par les forces russes.