Ciblé par Zemmour, Pap Ndiaye dénonce les propos d'un "professionnel de la polémique"

Paris (France) (AFP) – Le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye a qualifié lundi Éric Zemmour de "professionnel de la polémique" après son intervention dimanche mettant en garde contre un "grand endoctrinement" des élèves à l'école.

"Ce sont les propos d'un professionnel de la polémique qui ne songe pas à l’intérêt des enfants, mais qui songe à sa carrière politique, d'ailleurs mal en point", a dit M. Ndiaye sur franceinfo.

Eric Zemmour a fait dimanche dans un meeting de rentrée un long développement sur l'école, en demandant à ses supporters d'établir un "réseau national de parents vigilants" censé "signaler les aberrations dont sont victimes ses enfants à l’école", notamment sur les questions de genre qui font l'objet de polémiques récurrentes alimentées par la droite et l'extrême droite.

"Ça ne m'intéresse pas", a rétorqué le ministre de l’Éducation nationale.

M. Ndiaye a en revanche rappelé que "nous devons parler d'éducation à la sexualité à l'école", en remarquant que ce thème d'enseignement était prévu par la loi. Il a noté à cet égard qu'il y avait "de grandes variations selon les classes, les écoles et les territoires".

Or, pour le ministre, cette éducation doit aider des objectifs de santé publique, comme faire reculer les grossesses précoces ou lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi "des objectifs plus généraux liés aux discriminations, à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, liés à la lutte contre les LGBT phobies, et aux inégalités entre filles et garçons".

