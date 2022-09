Orpea annonce une baisse de ses marges, le titre dévisse encore

Orpea annoncera ses résultats financiers consolidés complets du premier semestre le 28 septembre LOIC VENANCE AFP/Archives

Paris (AFP) – Le groupe de maisons de retraites privées Orpea a vu son excédent brut d'exploitation (Ebitda) baisser au premier semestre, à près de 18% au lieu de quelque 24% un an plus tôt, du fait de l'inflation et de la fin des subventions publiques liées au Covid.