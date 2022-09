US Open: Carlos Alcaraz, l'empressé champion

Le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz lors de sa finale victorieuse de l'US Open face au Norvégien Casper Ruud, le 11 septembre 2022 à New York AL BELLO GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – Aussi loin qu'il se souvienne, Carlos Alcaraz a toujours voulu être N.1 mondial. Prodige aussi pressé que combattant acharné, l'Espagnol l'est devenu à 19 ans seulement, faisant de lui le plus précoce de l'histoire, grâce à son premier sacre majeur dimanche à l'US Open.