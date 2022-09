US Open: Carlos Alcaraz s'impose et devient le plus jeune N.1 mondial de l'histoire

L'Espagnol Carlos Alcaraz porte le trophée de l'US Open remporté en finale face au Norvégien Casper Ruud, à New York, le 11 septembre 2022 ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – C'est l'avènement de Carlos 1er: dans la plus grande arène de tennis du monde, le court Arthur-Ashe, Carlos Alcaraz est devenu à 19 ans le plus jeune N.1 mondial en remportant l'US Open, son premier tournoi du Grand Chelem, aux dépens du Norvégien Casper Ruud.