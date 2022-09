Mort du pianiste de jazz Ramsey Lewis à 87 ans

Le pianiste de jazz américain Ramsey Lewis, le 12 janvier 2007 aux NEA Jazz Masters Awards à New York Bryan BEDDER Getty/AFP/Archives

1 mn

New York (AFP) – Le pianiste de jazz américain Ramsey Lewis, connu notamment pour sa version instrumentale de la chanson "The 'In' Crowd", est décédé lundi à l'âge de 87 ans.