Retraites: Pradié (LR) contre le recul de l'âge légal de départ

Le secrétaire général de LR Aurélien Pradié, à Paris le 2 février 2022 Geoffroy VAN DER HASSELT AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – Le secrétaire général des Républicains et candidat à la présidence du parti Aurélien Pradié a défendu une réforme prévoyant le calcul des retraites "en fonction du nombre d'années travaillées" et non en reculant l'âge de départ légal, "une vieille rengaine" selon lui, mais défendue par l'ensemble de son camp.